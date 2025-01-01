На трассе Пермь - Екатеринбург погибли водитель и пассажирка иномарки Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу грузовика Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Кунгурском муниципальном округе Прикамья произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, 15 января около 19:50 на подъезде к п. Ачит со стороны Екатеринбурга в направлении Перми ехал автомобиль «Ситрак», водитель которого на 97 км трассы по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Оказавшись на встречке, большегруз столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулём которого был мужчина 1962 г.р.

После автоаварии водитель легковушки и его 62-летняя пассажирка погибли на месте.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В ведомстве обратились к водителям и призвали их соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, учитывать погодные и метеорологические условия во время движения, не садиться за руль в состоянии утомления или алкогольного опьянения.

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