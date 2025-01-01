В Прикамье за три года реализовали почти 100 проектов для комфортной жизни населения Уральского Это произошло в рамках сотрудничества властей и компании «Свеза» Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья подвели итоги реализации программы социально-экономического развития рабочего посёлка Уральский, которые начали реализовывать три года назад. Она выполнялась совместными усилиями краевого правительства, лесопромышленной группы «Свеза» и администрацией Нытвенского округа. В рамках соглашения было реализовано порядка 100 проектов, направленных на улучшение качества жизни в поселке. Общая сумма инвестиций составила более 130 млн руб., из которых более 50 млн рублей — средства «Свезы». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Трёхстороннее соглашение заключили ещё в 2022 году. Документ предполагал совместные действия компании, муниципальных и региональных властей для социального развития посёлка, где живут работники предприятия и их семьи.

Компания «Свеза» стала одним из первых предприятий, с которым Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве в развитии конкретного населённого пункта. По словам главы региона Дмитрия Махонина, подписанное соглашение дало возможность объединить наши усилия, чтобы улучшить качество и уровень жизни населения. Этот опыт может быть востребован и для других моногородов и населённых пунктов Пермского края.

За три года в Уральском появились новые точки притяжения для детей и взрослых: молодёжный центр, обновлённый спортзал в Доме культуры и спорта, первый в поселке центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», кинозал, а также спортивная и дворовая площадки.

Кроме того, участники соглашения провели обучающие семинары для предпринимателей, школьные экологические конференции, концерты, фестивали ГТО и патриотической песни, игры КВН, проектные лаборатории, турслеты и другое.

Главными событиями прошлого года стали газификация многоквартирного дома, фестиваля уличного искусства «БакенФест» и грантовые конкурсов социальных и бизнес-инициатив «Свеза Рядом» и «Бизнес Рядом».

При поддержке «Свезы» в 2025 году в Уральском будут реализованы 13 социальных и бизнес проектов в области гостеприимства и туризма, здоровья и образования, рассказала директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании Валентина Лихачева.

«Свеза» — крупное предприятие российского лесоперерабатывающего комплекса и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов.

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