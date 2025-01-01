Прикамье заняло первое место в рейтинге Росреестра по двум показателям С 2023 года регион участвует в «Национальной системе пространственных данных» Поделиться Твитнуть

Пермский край занял лидерские позиции в рейтинге Росреестра РФ по конкурентному анализу показателей качества и состава пространственных данных (первой и второй очереди 2023-2025 годов). Такое достижение стало возможным благодаря активной работе региона по передаче пространственных данных для Национальной системы пространственных данных (НСПД). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, в ноябре прошлого года была успешно завершена интеграция между НСПД и Региональной геоинформационной системой Пермского края (РГИС ПК). Это позволило настроить автоматическую передачу данных, и сейчас в ежедневном формате в НСПД передаются сведения по 72 слоям, что обеспечивает полноту и высокое качество геоданных. В НСПД размещены более 4 млн пространственных объектов градостроительной сферы, сферы природопользования и сельского хозяйства.

В Мининформразвития и связи Пермского края отметили, что РГИС ПК позволяет просматривать карту региона с возможностью выбора необходимых для отображения слоёв. Например, доступны прогнозные данные нейронных сетей по границам участков зарастания на землях сельхозназначения, используемой пашни, полигонов ТКО. Совокупности определённых слоёв формируют тематические карты, например, карту мониторинга произрастания борщевика Сосновского или карту земель сельскохозяйственного назначения. Для визуального мониторинга в системе реализована функция поиска и загрузки на карту космических снимков за определённый период. Также доступны инструменты для работы с пространственными данными: обнаружение ошибок топологии и сравнение слоёв данных.

«Благодаря возможностям РГИС ПК удалось обработать и провести анализ пространственных данных с последующим предоставлением их неограниченному кругу пользователей. РГИС ПК полностью отечественная разработка и абсолютно бесплатна для органов власти и граждан Пермского края», – добавили в ведомстве.

Всего на сегодняшний день общее количество субъектов РФ, которые участвуют в создании системы, выросло до 63. В НСПД доступны пространственные данные 25 федеральных и 79 региональных информационных систем. К 2030 году Росреестр намерен объединить на цифровой платформе НСПД все открытые пространственные данные страны.

Отметим, в 2023 году Пермский край принял участие в опытной эксплуатации федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных». На этом этапе из Региональной геоинформационной системы в НСПД были переданы сведения о более 1,5 млн объектах лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зон и водных объектах.

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