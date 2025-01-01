Судебные приставы заставили пермяка удалить негативные комментарии о коллегах из школы искусств Он публиковал клевету на сотрудников на своей странице в социальной сети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

В Пермском муниципальном округе сотрудника школы искусств обязали удались информацию о работодателе и коллегах, которые он распространял в соцсетях. Мужчина обвинил руководство образовательного учреждения в нарушении действующего законодательства и норм морали и этики. Преподаватели обратились в суд и потребовали удалить опубликованное. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что мужчина публиковал на своей личной странице не только оценочные характеристики членов педколлектива, но и фото и видеоматериалы с их участием. Посты набирали около 2 тыс. просмотров.

В школе искусств пояснили, что конфликтная ситуация назревала давно, в том числе потому, что сотрудник провоцировал беспорядки на рабочем месте и оскорблял своих коллег.

В итоге суд решил, что высказанные в спорных постах утверждения не имеют оснований и нарушают права как школы, так и третьих лиц. Пермяка обязали удалить все сообщения, а затем опубликовать опровержение своих слов.

Мужчина сначала игнорировал требования судебных приставов, тогда с него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. После этого он выполнил судебное решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.