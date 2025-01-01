В Перми участники ДТП устроили драку после аварии Один из водителей угрожал другому пневматическим ружьём Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермская полиция проводит проверку после драки двух водителей в Орджоникидзевском районе, которая произошла 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, около 21:20 в районную полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Веденеева. На место прибыли сотрудники ДПС. По предварительным данным, со стороны ул. Лянгасова в направлении ул. Плановой двигался автомобиль «Рено», которым управлял мужчина 2004 г.р. Около дома № 92 по ул. Веденеева он не учёл дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулём которой был 20-летний водитель.

После аварии автомобиль «Рено» отбросило на дорожный знак. В ДТП никто не пострадал, а машины получили механические повреждения. В отношении водителя «Рено» полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Как уточнили в полиции, в это же время поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала о драке между молодыми людьми, у одного из которых в руках якобы было ружьё. Полицейские выяснили, что конфликту предшествовало ДТП, а оружием оказалась пневматическая винтовка.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента.

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