Алёна Бронникова Соучредитель из Кипра продал свои доли в УК пермской фармацевтической компании Владельцем одной из них стал экс-руководитель предприятия Владимир Фотеев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания из Кипра Medisorb Holding LTD продала свои доли в ООО «МС Групп» — управляющей организации пермской фармацевтической компании «Медисорб». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доли 26 декабря перешли бывшему руководителю Владимиру Фотееву и зарегистрированной в ОАЭ компании с ограниченной ответственностью «Параллаксис Инвестмент».

В АО «Медисорб» изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказали, что исключение компании из недружественной юрисдикции из структуры владения позволит избежать рисков в управлении. На деятельность и стратегию компании данные изменения не повлияют.

ООО «Медисорб групп» зарегистрировано в 2008 году. Генеральным директором является Юрий Фотеев. Владимиру Фотееву принадлежит 54,99% доли уставного капитала, «Параллаксис Инвестмент» — 44,99%, АО «Медисорб» — 0,02%. Уставный капитал — 4,6 млн руб. По данным checko.ru, выручка в 2023 году составила 96,1 млн руб., прибыль — 33 тыс. руб. До 2017 года Medisorb Holding LTD владело 99,98%.

Предприятие выпускает аналоги известных лекарств, более 100 единиц: «Парацетамол», «Цитрамон», «Дротаверин». Как указано на официальном сайте, в день производится 110 млн таблеток.

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