Алёна Бронникова Пермская компания представила фейковый документ, чтобы принять участие в аукционе Это позволило фирме получить контракт на полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

В Перми после проверки прокуратуры Мотовилихинского района на соблюдение законодательства о контрактной системе в деятельности коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Причиной стало использование директором подложных документов для участия в электронном аукционе.

«Установлено, что директором общества для участия в электронном аукционе представлен подложный договор. Это позволило фирме стать победителем аукциона и заключить контракт с ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж" на техническое обслуживание и содержание здания», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Стоимость предоставляемых услуг по контракту превысила 500 тыс. руб. После проверки прокуратура внесла руководителю подрядчика представление, которое было удовлетворено. Договор на оказание услуг с колледжем был расторгнут.

По данному факту полиция Перми завела уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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