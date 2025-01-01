Остановлены поиски пермского первоклассника, который пропал после уроков в школе Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Поисковая операция по обнаружению первоклассника из Перми, который ушёл из школы и пропал, завершена, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь о девятилетнем мальчике, который исчез в краевой столице 13 января. В этот день он должен был вернуться домой после уроков, но пропал. В ориентировках отмечалось, что первоклассник мог сесть не на тот автобус и заблудиться или пропустить нужную остановку.

«В районе 12:00 мог сесть на автобус 58 или 77К на остановке «Микрорайон Чапаевский» и возможно проехал нужную остановку. Он очень скромный, неразговорчивый, но в дневнике есть информация о его родителях», — говорилось в посте.

К вечеру к розыску мальчика присоединились волонтёры. Они опубликовали в соцсетях фотографию ребёнка и его приметы.

Последняя публикация по данной теме гласит: «Найден! Жив!». Подробности о том, где находился мальчик, не приводится.

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