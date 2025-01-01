Пермскому пороховому заводу передали помещение под общежитие для новых сотрудников Завод набирает рабочих в связи с расширением производства Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае закрепило на праве оперативного управления за Пермским пороховым заводом недвижимое имущество. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В информации поясняется, что речь идёт о помещении площадью 1971,5 кв. м, в котором будет организовано общежитие для новых сотрудников организации. Завод набирает их в связи с расширением производства.

Последний раз о расширении штата на Пермском пороховом заводе сообщили в 2022 году. Тогда предприятие объявило о приёме на работу 350 человек. Пояснялось, что это связано с расширением гособоронзаказа и возобновлением производства некоторых изделий. Предприятие искало токаря, фрезеровщика, аппаратчика, мастера участков, слесаря, сварщика и др.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Производит заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

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