В Перми состоится тандем «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3х3 Поделиться Твитнуть

Через выходные, 25 и 26 января, в Перми пройдёт тандем «Мастер» — второй из восьми «зачётных» туров чемпионата России по баскетболу 3х3. Мероприятие состоится на базе спортивного комплекса «Энергия», сообщили в министерстве спорта края.

В «Мастере» примут участие 12 мужских и 6 женских команд, большинство из которых отобрались на первом этапе «Вызов» в Химках. Город на Каме будут представлять две команды: Bionord и Bionord Pro, которые выйдут на площадку как обладатели Суперкубка России 3х3.

Среди участников также команды «Автодор Москва», «Московский», «Шахтёр», «Арсенал-Лары», «ЦСП Обнинск», «Курчатов», Rocket Team и Stella Pro в мужской категории, а также «Красная Пахра», «Десерт», «АБ Кондрашина» (прежнее название — «АК Петербург») и Khimki Power в женской категории.

В первый день турнира команды проведут игры в группах, а во втором будут определены финалисты, которые выйдут в плей-офф. Команды также получат зачётные очки по итогам соревнований. Вход для зрителей оба дня свободный.

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