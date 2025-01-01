В Перми «Молот» в серии буллитов переиграл «Норильск» Заключительная встреча домашней серии завершилась со счётом 3:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Во вторник, 14 января, пермский ХК «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встречался на домашнем льду с командой «Норильск» и победил по буллитам.

Разведку боем начали команды уже с первых минут матча, играли на встречных курсах, но счёт в первом периоде не был открыт. На 21-й минуте хоккеисты «Молота» открыли счёт, когда с передачи Виктора Пластинина шайбу забросил Владимир Михасёнок. Через три минуты «Молот» заработал два удаления, чем и воспользовались норильчане. Гол в составе гостей забил Сергей Голоднюк. После чего пермская команда провела удачный отрезок и на 32-й минуте сумела снова выйти вперед. Эмиль Галиаскаров ассистировал Раулю Акмальдинову. За пять секунд до конца третьего периода отличился форвард «Норильска» Егор Манин и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время соперники не выявили победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне пермяков. В итоге победа «Молота» — 3:2.

В следующем туре подопечные Евгения Попихина 19 января сыграют в Казани с местным «Барсом».

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