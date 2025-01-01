С января в Пермском округе заработали новые школы Поделиться Твитнуть

С января 2025 года после каникул начали работать новые школы в с. Гамово и п. Юг Пермского округа.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём тг-канале, что школа «Алгоритм» в Гамово была построена при поддержке национального проекта «Образование» и частных инвесторов. Учебное заведение сможет принять более 600 учащихся, обучающихся с 5 по 11 класс. В школе предусмотрены три основных профиля: инженерный, химико-биологический и информационные технологии. Застройщиком выступало родственное ООО «Кинетика» ООО «СПС».

После капитального ремонта открылась и школа в п. Юг. В рамках федерального проекта здесь обновили крышу, учебные помещения, инженерные сети, а также установили системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Кроме того, было обновлено оборудование и мебель. Летом в рамках проекта «Комфортный край» планируется обустройство школьного двора.

Юговская школа также предлагает профилировку в таких направлениях, как краеведение, туризм и патриотическое воспитание.

В правительстве Прикамья напомнили, что в 2024 году по нацпроекту «Образование» в Прикамье было построено 11 школ. На данный момент ещё пять школ находятся в активной стройке.

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