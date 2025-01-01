Из-за массового сбоя жители России лишились доступа в интернет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня в России, начиная с 17:05 по московскому времени, наблюдаются массовые проблемы с интернет-доступом. Жители разных регионов сообщают о практически полном отсутствии как домашнего, так и мобильного интернета, и это касается пользователей всех операторов.

Некоторые пользователи также отметили, что у них на время полностью пропала мобильная сеть вдобавок к интернет-проблемам.

Замечено, что Telegram и ВКонтакте работают без перебоев, тогда как большинство других, как международных, так и отечественных сайтов, не открываются. Также возникают сложности с доступом к российским ресурсам за границей. Методы обхода блокировок не приносят результатов.

На данный момент причины всероссийского сбоя неизвестны. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что не могут объяснить падение интернета в стране: «Сбои фиксируются у всех операторов, причину устанавливают». Компании «Ростелеком», «Билайн» и Т2 утверждают, что их сети функционируют в нормальном режиме, а проблемы вызваны факторами, не зависящими от них, сообщает «РИА Новости».

К 17:30 по московскому времени стали поступать сообщения о возобновлении интернет-доступа. Часть российских пользователей сообщает, что после глобального сбоя в российском интернете заработал YouTube.

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