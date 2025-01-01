В Прикамье жительницу Свердловской области осудили за участие в обмане пожилых людей Девушка участвовала в мошеннической схеме «Родственник в беде» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье суд приговорил 20-летнюю жительницу Свердловской области к 3,6 месяцам лишения свободы с взысканием ущерба за участие в обмане пожилых людей. Девушку признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, работу по мошеннической схеме «Родственник в беде» в начале 2024 года ей предложил знакомый. Она должна была наблюдать за окружающей обстановкой во время передачи денег.

Вместе с незнакомым молодым человеком, выступившим в роли курьера, девушка приехала в Чайковский. Их действиями через мессенджер руководил куратор. Получив более 1,1 млн руб. от потерпевшей курьер передал деньги свердловчанке, и она отправилась в пункт криптовалюты на территории Удмуртии, где обменяла купюры на цифровую валюту и отправила их на указанный куратором счёт.

Через две недели девушку задержали в Екатеринбурге, она раскаялась в содеянном. В отношении соучастников преступления возбуждены уголовные дела. Курьер также задержан и находится под следствием.

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