Елена Синица Пермяку отказали в перелёте из краевой столицы в Сочи Нарушителю назначено наказание в виде штрафа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Линейное отделение полиции в пермском аэропорту поступила информация, что к судну, отправляющемуся в Сочи, требуется наряд ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

На месте сотрудники полиции задержали 45-летнего пермяка. По внешним признакам он был пьян, поэтому ему отказали в посадке и перелёте. Нарушителя направили на медицинское освидетельствование, но он отказался его проходить.

Позднее было установлено, что в Сочи мужчина хотел улететь по рабочим делам. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении гражданина составили административный материал. рассмотрения протокола мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

В результате 13 января административный материал рассмотрен Пермским районным судом Пермского края. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа.

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