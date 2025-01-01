Пермская прокуратура нашла нарушения в одной из автошкол Закамска Директору внесли представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку в местной автошколе и нашла там нарушения требований законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как установили в ведомстве, в учебных классах автошколы не было образовательных программ, планов, расписания занятий и графиков учебного вождения.

Помимо этого, не были официально трудоустроены мастера производственного обучения. Их допускали к работе без обязательных предрейсовых медицинских осмотров.

Итогом проверки стало представление, которое внесла прокуратура директору автошколы. За нарушение трудового законодательства прокурор вынес постановление. Виновное должностное лицо оштрафовали на 25 тыс. руб.

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