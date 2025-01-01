Елена Синица Медики рассказали, из-за чего пермяки вызывали скорую помощь в новогодние праздники С 29 декабря по 8 января скорую помощь вызывали 14 395 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 декабря по 8 января скорую помощь вызывали 14 395 раз. Такие данные приводит Пермская станция скорой медицинской помощи (СМП).

Из этих вызовов было 1387 экстренных. В среднем медики приезжали за 15,73 минуты. На ДТП специалисты выезжали 91 раз, в них пострадали 60 человек, погиб один.





За новогодние праздники также зарегистрировано 772 вызова к нетрезвым пермякам. Травмы на улицах и в общественных местах получили 350 человек. Ещё 13 вызовов были связаны с переохлаждением.





Специалисты СМП работают на территории Перми и Пермского района, а также в Добрянском, Краснокамском и Ильинском округах.

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