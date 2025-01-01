Зарплаты пермских таксистов выросли за год на 31% Это третий показатель среди регионов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Работы» проанализировали изменения в средних зарплатных предложениях для соискателей на должности таксистов по итогам 2024 года. Исследование выявило, что в среднем водителям такси в Пермском крае предлагаются в месяц по 135 127 руб., что больше на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В исследовании отмечается, что в вакансиях для водителей такси часто указываются зарплаты с учётом максимально возможных значений. Фактический доход таксистов может варьироваться в зависимости от отработанных часов, количества заказов, действующих тарифов и других факторов, что приводит к различиям со средними показателями.

Наибольший рост по РФ наблюдается в Алтайском крае, где зарплатные предложения для новых работников увеличились на 36% и достигли 137 703 руб. в месяц при полной занятости.

Приморский край также показал хорошую динамику, с повышением зарплат на 32% — до 133 816 руб. в месяц. Пермский край занял третье место.

В общем по России зарплаты для водителей такси в 2024 году выросли на 24%, составив в среднем 129 402 руб. за полный рабочий день.

Рост предложений для водителей такси свидетельствует о высоком спросе на этих специалистов, и особенно в регионах, где развивается туристическая и инфраструктурная сфера, а также в крупных агломерациях, где такси остаётся важной частью транспортной системы, отметил Артём Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».

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