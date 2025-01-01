Елена Синица Госинспекция труда расследует гибель водителя грузовика в ДТП под Горнозаводском ДТП произошло 9 января Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Краевая госинспекция труда начала расследовать обстоятельства ДТП, в результате которого 9 января погиб работник ООО «Баллур». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работодатель сообщил ведомству, что ДТП произошло 17 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области. Водитель перевозил груз на служебном автомобиле Mersedes-benz Axor, столкнувшись с тягачом Freightliner.





Сейчас комиссия по расследованию несчастного случая запрашивает материалы ГИБДД, проводит опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

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