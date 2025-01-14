Зарина Ситдикова Глава Прикамья наградил четырежды кавалера Ордена Мужества Губернатор вручил участнику СВО медаль «За заслуги перед Пермским краем» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, t.me/mahonin59

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил высшую региональную награду жителю Прикамья Андрею Бекеру, который принимает участие в специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своём telegram-канале.

По словам губернатора, за свои боевые заслуги военнослужащий четырежды становился кавалером Ордена Мужества. Последнюю награду он получил за проявленную смелость и решимость во время спасения сослуживцев, которые попали в засаду.

Глава Пермского края отметил, что история подвигов Андрея Бекера впечатляет. На данный момент он командует в зоне СВО снайперским взводом.

В ходе личной встречи с бойцом Дмитрий Махонин поблагодарил его за службу и вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем».

Во время беседы с губернатором Андрей Бекер поделился фронтовыми историями и своими планами на будущее.

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