Зарина Ситдикова
Глава Прикамья наградил четырежды кавалера Ордена Мужества
Губернатор вручил участнику СВО медаль «За заслуги перед Пермским краем»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил высшую региональную награду жителю Прикамья Андрею Бекеру, который принимает участие в специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своём telegram-канале.
По словам губернатора, за свои боевые заслуги военнослужащий четырежды становился кавалером Ордена Мужества. Последнюю награду он получил за проявленную смелость и решимость во время спасения сослуживцев, которые попали в засаду.
Глава Пермского края отметил, что история подвигов Андрея Бекера впечатляет. На данный момент он командует в зоне СВО снайперским взводом.
В ходе личной встречи с бойцом Дмитрий Махонин поблагодарил его за службу и вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем».
Во время беседы с губернатором Андрей Бекер поделился фронтовыми историями и своими планами на будущее.
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