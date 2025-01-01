Зарина Ситдикова Крупнейшее рейтинговое агентство РФ подтвердило кредитоспособность Прикамья на уровне ruA+ Эксперты оценили регион по данному показателю как стабильный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупнейшее российское кредитное рейтинговое «Эксперт РА», аккредитованное Банком России, подтвердило кредитоспособность Пермского края на уровне ruA+. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По информации «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности края свидетельствует о способности Прикамья своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства.

Стабильность оценки эксперты объяснили высоким уровнем развития экономики Прикамья, умеренным уровнем инвестиционного климата, демографического развития и развитым рынком труда с ограниченными ресурсами. Дополнительно отмечается высокая сбалансированность бюджета и сильные позиции региона по долговой нагрузке.

Положительное влияние на рейтинговую оценку также оказали гибкость расходной части бюджета и диверсифицированная экономика.

Учитывая стабильный прогноз Пермского края по рейтингу, в среднесрочной перспективе есть высокая вероятность сохранения позиции Прикамья на прежнем уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.