Зарина Ситдикова В Перми во время рабочей смены умер сотрудник вневедомственной охраны При обнаружении тела следов насилия на нём не обнаружено Поделиться Твитнуть

Охранное предприятие

rupres.com

Во время дежурства в новогодние праздники в Перми скончался охранник. Об этом сообщается в telegram-канале «Государственная инспекция труда в Пермском крае».

По информации ведомства, всё произошло 6 января. Сотрудник 9 отряда ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Министерства финансов РФ» был обнаружен без признаков жизни на посту охраняемого им объекта на Комсомольском пр., 22.

Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. При этом при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как отметили в инспекции труда, для установления обстоятельств и причин смерти охранника была сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты анализируют документы, связанные с режимом труда и отдыха работника, результатами его медосмотров. Дополнительно запрошено заключение о причинах смерти в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

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