Пермяк выиграл холодильник и не смог его получить Антимонопольщики начали проверку по факту нарушения законодательства о рекламе Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС начало рассматривать жалобу, которая поступила в ведомство в связи с рекламой в одном из магазинов сети «Монетка». В 2024 году там проводился розыгрыш, а для участия в нём покупателям предлагалось приобрести товары на сумму более 1 тыс. руб. Это было условием получения призов.

Один из жителей Перми выиграл холодильник и представил рекламодателю чеки на необходимую сумму, а также свои персональные и контактные данные. В момент розыгрыша победитель лично не присутствовал в магазине, и его приз вручили другому участнику.

В связи с этим заявитель посчитал, что при проведении рекламной акции «Монетка» сообщила недостоверные условия и сроки проведения розыгрыша. Например, розыгрыш призов проводился на два часа раньше, чем планировалось. Кроме того, в условиях не указывалась необходимость личного присутствия участников.

Учитывая эти обстоятельства, в антимонопольном ведомстве заподозрили магазин «Монетка» в нарушении закона «О рекламе», который запрещает указывать в рекламе не соответствующие действительности правила и сроки проведения конкурсов, игр и других аналогичных мероприятий, а также сроки, места и порядок получения призов.

Поэтому в отношении рекламодателя ООО «Элемент-трейд» (Екатеринбург) было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства. Организатору розыгрыша призов в магазине «Монетка» грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

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