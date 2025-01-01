Жители Прикамья в праздники отправили и получили более 240 тысяч посылок с подарками Магистральный сортировочный центр работал круглосуточно Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

За новогодние и рождественские праздники отделения Почты России в Пермском крае приняли и отправили 240 тыс. различных посылок с подарками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления почтовой связи Прикамья.

В эти дни в Перми магистральный сортировочный центр работал круглосуточно и без выходных. За счёт этого сотни почтовых машин доставляли письма и посылки. Почтовые отделения были открыты для посетителей все праздничные дни, кроме 31 декабря, 1 и 7 января.

Принимали и выдавали жителям региона почтовые отправления не менее 600 операторов. Свыше 1500 прикамских почтальонов ежедневно выходили на маршруты в праздничные каникулы, чтобы доставить жителям на дом пенсии и корреспонденцию.

Как рассказала директор регионального управления Почты России Наталия Доронина, высокий сезон в почтовых отделениях продолжается с осени прошлого года и закончится не раньше апреля этого года.

«В сравнении с летними месяцами объём почты в этот период увеличивается в 1,5-2 раза, в том числе из-за отправки и получения жителями новогодних подарков. В высокий сезон все почтовые объекты работают в усиленном режиме», — пояснила Доронина.

В высокий сезон сократить время обслуживания клиентов помогают цифровые и дистанционные сервисы Почты России. Так, например, получение и отправка посылок и писем по QR-коду занимает около 30 секунд. Также в центральных почтовых отделениях есть зоны самообслуживания. Они помогают сэкономить время пребывания клиентов на почте.

Помимо этого, жители могут воспользоваться услугой доставки почтовых отправлений на дом. Почтальон принесёт посылку по указанному на ней адресу. Также получить посылку можно на почтомате. В Перми работают свыше 100 терминалов в разных районах города.

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