Партдесант «Единой России» проинспектировал объекты народной программы Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Мониторинговая группа «партийного десанта» Индустриального района Перми проконтролировала ход ремонта хореографического училища. В состав группы вошёл депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

«Начинаем активно заниматься контролем ремонта училища. Износ трёхэтажного комплекса 1891 года постройки составляет 47%. Объект сложный и требует внимательного контроля», – говорит краевой парламентарий.

По проекту подрядчик должен отремонтировать полы, стены, двери и лестницы, заменить инженерные сети, установить системы контроля доступа и сигнализации.

На сегодняшний день готовность третьего этажа составляет почти 100%. На втором этаже активно идут работы. Также работы начались в здании учебного театра.

«Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

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