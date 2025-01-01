Елена Синица В Перми аренда «однушек» за год подорожала почти на 30% С такими показателями Пермь занимает 24-ю строчку рейтинга среди 70 городов страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стоимость аренды однокомнатных квартир выросла за 2024 год на 29,4% и достигла 27,9 тыс. руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

В то же время арендовать «двушку» можно было за 33,7 тыс. руб. (+19,1%), а «трёшку» — за 42,7 тыс.руб. (+17,3%). С такими показателями Пермь занимает 24-ю строчку рейтинга среди 70 городов страны.





Заметнее всего однокомнатные квартиры подорожали в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%). Двухкомнатные квартиры дороже всего обходились в Курске (+72,4%), Туле (+50,5%), Череповце (+49%). Городами с самыми подорожавшими трёхкомнатными квартирами стали Курск (+64,3%), Череповец (+55,1%) и Ижевск (+50,3%).





В 2024 году аренда квартир подорожала из-за инфляции, роста цен на все товары. В связи с этим арендодатели подняли оплату, отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». В этом же году к этим факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, а также высокая ключевая ставка.





В результате часть продавцов «вторички» сняла объекты с продажи и перенаправила их на сдачу в аренду.

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