Прокуратура нашла нарушения в работе медицинских кабинетов в детских садах Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения норм законодательства о здравоохранении в образовательных учреждениях, находящихся на поднадзорной территории, и обнаружила несколько нарушений.

В частности, было установлено, что в трёх детских садах района не соблюдались требования по предоставлению медицинской помощи несовершеннолетним: отсутствовали необходимые медицинские приборы, такие как аппарат для искусственной вентиляции легких (мешок Амбу), отоскоп с комплектом воронок, укладки травматологические, тонометры с манжетами для разных возрастных групп и другие устройства.

По итогам проверки руководителям образовательных учреждений были направлены представления. Исполнение требований находится под контролем надзорного органа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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