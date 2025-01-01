Елена Синица Усыновленный канадцами уроженец Прикамья нашёл предполагаемую биологическую мать Также мужчина нашёл сестру Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Подслушано Соликамск" ВКонтакте

Уроженец Соликамска Лев Сонего, которого в 1996 году усыновила семья из Канады, нашёл предполагаемых биологическую мать и сестру. Теперь мужчина хочет сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство. Об этом сообщает «КП-Пермь».

«Хочу внести ясность: я связался с потенциальными биологическими родственниками — матерью и сестрой(!), но мы все еще находимся в процессе уточнения деталей и обеспечения того, чтобы все совпадало», — прокомментировал канадец.

Ранее сообщалось, что биологических родителей мужчины зовут Мария и Михаил Плетнёвы, им сейчас около 50 лет. Чтобы найти своих родных, он опубликовал видео в социальных сетях. В нём он рассказал, что его усыновили из маленького городка на севере России в маленький городок на северо-западе Онтарио в Канаде. Он решил начать поиски биологических родителей и хотя бы найти их фотографии.

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