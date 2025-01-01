Утром 13 января в Перми пробки растянулись на несколько километров Заторы отмечались в разных районах города Поделиться Твитнуть

С утра 13 января краевая столица встала в автомобильных пробках. Трудности проезда возникли на улицах в Мотовилихинском районе Перми. Рано утром было зафиксировано ДТП на ул. Уральской, около администрации района.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорожные заторы образовались на улицах 1905 года, а также Славянова, Лифанова и Мостовой. А на ул. Соликамской пробка и вовсе растянулась на несколько километров.

Как отметили в пресс-службе дептранса Перми, на ул. Уральской также случились проблемы с движением трамваев трёх маршрутов — №4, 8 и 11 — из-за неполадок на линии.

Дорожные заторы возникли и в других районах Перми. В частности, на ш. Космонавтов в Индустриальном районе около Гознака. Автомобили традиционно скопились на улицах Малкова, Стахановской и Локомотивной — пробки на этих участках составили 7 баллов.

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