Алёна Бронникова Житель Прикамья украл велосипед и вернул его после ремонта Похититель предстанет перед судом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителю Краснокамска в Прикамье предъявили обвинение в трёх случаях похищения велосипедов. Местный отдел полиции завершил расследование уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы дела переданы в суд.

«В июле в дежурную часть полиции Краснокамска обратился местный житель. Он сообщил, что из подъезда дома по ул. 50 лет Октября похищен велосипед, который он оставил у входной двери. Ущерб составил 13 тыс. руб. Момент кражи был запечатлён на камеру видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, им оказался местный житель 1987 г.р. Когда его задержали, он рассказал, что продал украденное имущество случайному прохожему.

Следователи также установили его причастность к краже, совершённой вечером того же дня вместе со знакомым. Они похитили велосипед стоимостью 35 тыс. руб. из подъезда дома по ул. Комарова, перекусив с помощью болтореза противоугонное устройство, и продали его на центральном рынке Перми на следующий день.

Третий случай произошёл через день. Обвиняемый похитил велосипед из кладовки в одном из многоквартирных домов по ул. К. Либкнехта. Узнав на следующий день, что транспортное средство принадлежит его знакомым, мужчина его подремонтировал и втайне вернул.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.