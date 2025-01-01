Алёна Бронникова Пермский банк в 2024 году закрыл пять дополнительных офисов Два из них прекратили работу в конце года Поделиться Твитнуть

Пермское АО АКИБ «Почтобанк» в 2024 году закрыл пять дополнительных офисов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причины принятия решений о прекращении их работы не называются.

В конце года были закрыты два отделения: на ул. Ветлужской, 58 в м/р Железнодорожном с 28 декабря и на ул. Репина, 63 на Гайве с 26 ноября. Кроме того, летом прекратили работу офисы на Б. Хмельницкого, 7, Пермской, 230 и открывшийся в конце 2023 года офис на Цимлянской. 23. Работу продолжают четыре допофиса банка в Перми и один в Лысьве.

«Почтобанк» был зарегистрирован в 1992 году. По данным сайта checko.ru, организация имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физлиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Размер уставного капитала составляет 231,9 млн руб. Председатель правления — Татьяна Белослудцева, сведения об учредителях не раскрываются.

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