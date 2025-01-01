В Прикамье стартовали региональные этапы всероссийских олимпиад школьников В них примут участие более 1,6 тысячи ребят Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 11 января начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором примут участие 1660 учеников из различных уголков региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

К участию допущены те школьники, которые в муниципальном турнире набрали достаточное количество баллов, а также призёры и победители прошедшего года. Участники продемонстрируют свои способности в 24 предметах, среди которых первым будет «Искусство (мировая художественная культура)». Этап прошёл 11 января. А закончатся соревнования 28 февраля дисциплиной «экономика».

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в этом году наибольшей популярностью пользуются математика (на этап заявились более 160 человек), физика (105), физкультура (104), астрономия (99) и экономика с географией (по 90 человек).

Региональный этап олимпиады проходит по единым заданиям, разработанным центральными комиссиями. Он включает теоретические и практические задания и длится два дня по некоторым предметам.

Напомним, что победители и призеры олимпиад получают дипломы, дающие преимущества при поступлении в ведущие вузы страны и возможность участвовать в подготовительных сборах для международных олимпиад.

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