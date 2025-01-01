Работникам лесничеств Пермского края компенсируют аренду жилья Но в размере, не превышающем 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Работники, которые устроились в Пермском, Березниковском, Горнозаводском, Кунгурском или Соликамском лесничествах Пермского края после 1 января 2025 года и арендуют жильё, могут получить компенсацию за аренду. О мере поддержки специалистам напомнили в минприроды региона.

Для получения компенсации сотрудник должен написать заявление и представить документы, подтверждающие факт оплаты арендной платы. Также нужно предъявить удостоверение личности, справку о том, что нет жилых помещений в собственности, подтверждение отсутствия другого жилья в пользовании, а также договор аренды.

Компенсация может достигать 10 тыс. руб. в месяц, однако она не должна превышать размер арендной платы, указанной в договоре. Максимальный срок, в течение которого можно получать компенсацию, составляет три года с момента заключения договора о предоставлении аренды.





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