На Пермский край 12 января обрушится ледяной дождь Осадки ожидаются только в некоторых районах Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 12 января по краю днём ожидаются неблагоприятные погодные условия: местами выпадет снег и мокрый снег, а кое-где (территории не уточняются) прольётся ледяной дождь —эти переохлаждённые осадки, которые, касаясь промерзшей земли или слоя снега, мгновенно покрывают поверхности сплошной ледяной коркой. Её вес часто не выдерживает линии электропередачи, деревья и даже дома, которые рушатся. На дорогах же образуется сильная гололедица, которая в воскресенье к тому же будет сопровождаться туманом.

В МЧС выпустили предупреждение о возможных 12 января обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении числа дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендовали избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, быть предельно осторожными на дорогах, а также не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега со льдом и не позволять находиться в таких местах детям.

«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым», — советуют в МЧС.

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье, 12 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром температура составит −2°...+1°, днём опустится до −4°...−2°, а к ночи похолодает до −7°. Ветер будет слабый, до 3 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.