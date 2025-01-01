Пермский общественник Александр Синявский уволился из «Института территориального планирования» Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница vk.com

Александр Синявский, известный активист из Перми, работавший в ГБУ «Институт территориального планирования», покинул организацию. По информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», до работы в институте Синявский в августе 2024 года уволился из городского департамента транспорта. Должность, которую он занимал в институте, не уточняется, но известно, что в конце 2024 года он ее оставил.

ГБУ ПК «Институт территориального планирования» было основано летом прошлого года в результате объединения двух подведомственных организаций – ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» и ГБУ ПК «Институт территориального планирования». Основной деятельностью института является разработка градостроительных документов и проектов по развитию территорий.

До работы в администрации Перми Синявский был известен как координатор движения «Велосипедизация Перми» и баллотировался в городскую думу от партии «Яблоко». В 2022 году он возглавил один из отделов в мэрии, а в 2023 году выдвигался на пост мэра города.

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