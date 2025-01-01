Алёна Бронникова Прибыль пермских предприятий в январе-октябре 2024 года выросла на 18% Сумма убытков нерентабельных организаций увеличилась почти до 17 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 366,2 млрд руб., что на 18,3% выше показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

Основная часть пришлась на предприятия в сфере добычи полезных ископаемых — 174,6 млрд руб. А также на обрабатывающие производства — 132,7 млрд руб., наибольший объём — в производстве химических веществ и продуктов — 65,02 млрд руб.

В целом по региону 74,9% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 383 млрд руб. Это на 19% выше показателя января-октября 2023 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края показала рост на 37% и составила 16,8 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 313,6 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 67,9%. Сумма их прибыли сложилась в объёме 324,6 млрд руб., что выше АППГ на 19,8%.

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