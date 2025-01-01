Елена Синица Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской СМП Владислав Лобашов На станции скорой помощи он работал с 2007 года Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская СМП

Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской станции скорой медицинской помощи Владислав Лобашов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Владислав Дмитриевич с 2001 по 2009 годы работал главным врачом Пермской городской психиатрической больницы. После на протяжении четырёх лет заведовал структурным подразделением психиатрического стационара деревни Байболовка в Пермском крае.

Затем, с 2007 года, он работал в составе выездной психиатрической бригады на Пермской станции скорой медицинской помощи, сначала на условиях совместительства, а с 2013 года — на основной должности.

В медучреждении выразили соболезнования родным, близким и коллегам.

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