Елена Синица
Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской СМП Владислав Лобашов
На станции скорой помощи он работал с 2007 года
Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской станции скорой медицинской помощи Владислав Лобашов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Владислав Дмитриевич с 2001 по 2009 годы работал главным врачом Пермской городской психиатрической больницы. После на протяжении четырёх лет заведовал структурным подразделением психиатрического стационара деревни Байболовка в Пермском крае.
Затем, с 2007 года, он работал в составе выездной психиатрической бригады на Пермской станции скорой медицинской помощи, сначала на условиях совместительства, а с 2013 года — на основной должности.
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