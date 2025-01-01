Елена Синица Пермячка отсудила компенсацию в 30 тысяч рублей за придавленную в автобусе ногу Также перевозчику назначили штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермячка через суд добилась денежной компенсации за придавленную в автобусе ногу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Пострадавшая обратилась в полицию, сообщила о причинении вреда здоровью при оказании услуги по перевозке пассажиров ООО «Ааавто». В результате перевозчику вынесли предостережение. После этого заявительница обратилась с просьбой о защите её прав в судебном порядке. Она отметила, что водитель неоднократно прищемил её ногу дверью, вызвав резкую боль, ей потребовалась медицинская помощь.

Тогда Роспотребнадзор подготовил исковое заявление о выплате компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Во время суда ответчик отрицал факт происшествия, но не смог предоставить доказательств своей невиновности.





Истица же представила совокупность доказательств, подтверждающих, что услуга по перевозке была оказана с нарушением требований безопасности. Дополнительно суд учёл состояние здоровья пострадавшей, являющейся инвалидом I группы.





По решению суда с перевозчика взыскали 30 тыс. руб. в качестве компенсации, а также назначили штраф 15 тыс. руб.





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