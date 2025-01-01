Елена Синица
Пермячка отсудила компенсацию в 30 тысяч рублей за придавленную в автобусе ногу
Также перевозчику назначили штраф
Пермячка через суд добилась денежной компенсации за придавленную в автобусе ногу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Пострадавшая обратилась в полицию, сообщила о причинении вреда здоровью при оказании услуги по перевозке пассажиров ООО «Ааавто». В результате перевозчику вынесли предостережение. После этого заявительница обратилась с просьбой о защите её прав в судебном порядке. Она отметила, что водитель неоднократно прищемил её ногу дверью, вызвав резкую боль, ей потребовалась медицинская помощь.
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