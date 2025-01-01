Алёна Бронникова Энергетическую компанию в Прикамье обвинили в завышении цен УФАС возбудило дело о нарушении закона защиты конкуренции Поделиться Твитнуть

По признакам нарушения закона о защите конкуренции пермские антимонопольщики возбудили дело на энергетическую компанию ООО «НПФ «Парма Инжиниринг». По данным Пермского УФАС, организация занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стоимость соответствующих услуг должна быть основана на понесённых расходах. ООО не подтвердило обоснованность трат, которые включило в стоимость услуги. Помимо этого было установлено, что расходы владельца инфраструктуры снизились.

«Пермское УФАС считает, что НПФ "Парма Инжиниринг" злоупотребила своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, установив монопольно высокую цену на услуги. Это противоречит антимонопольному законодательству, поскольку ограничивает конкуренцию на смежном товарном рынке и ущемляет права потребителей», — отметили в УФАС.

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