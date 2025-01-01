В минздраве Прикамья прокомментировали ситуацию с закрытием подстанции скорой помощи в Уральском В ведомстве утверждают, что никаких изменений не будет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пользователи соцсетей в сообществе «Подслушано Уральский» рассказали о проблеме скорой медицинской помощи в п. Уральский Нытвенского округа. В паблике было опубликовано фото бумажного объявления, в котором сообщалось, что с января 2025 года из населённого пункта убрали подстанцию скорой помощи. Поэтому жители будут «ждать скорую помощь очень долго».

В конце жалобы местных жителей призвали объединиться и подписать обращение в краевой минздрав, чтобы отстоять свои права.

Как рассказали perm.aif.ru в министерстве здравоохранения Пермского края, в январе 2025 года никаких изменений в работе учреждений не происходило.

«В поликлинике п. Уральский с осени 2024 года работает кабинет неотложной медицинской помощи, а также врачи «неотложки», которые осуществляют ежедневные выезды на вызовы с 8:00 до 00:00», — отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в минздраве региона, ночью на вызовы выезжает бригада скорой помощи.

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