Сотрудник аэропорта в Перми предотвратил взлёт неисправного самолёта Губернатор вручил Владимир Бакуменко награду Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Филимонов

В пресс-службе аэропорта «Большое Савино» рассказали о сотруднике воздушной гавани, который получил благодарность главы Прикамья Дмитрия Махонина за то, что заметил неисправность в самолёте и предотвратил его взлёт до устранения поломки.

Владимир Бакуменко работает в пермском аэропорту с 1991 года. Сейчас он сотрудник службы наземного обслуживания воздушных судов. В его обязанности входит управление буксировщиком, осмотр и противообледенительная обработка бортов, а раньше он чинил самолёты своими руками, работал техником-механиком по обслуживанию воздушных судов и их двигателей.

«Ремонтировали всё полностью. Теперь аэропорт воздушные суда не чинит. Наша задача — встретить, осмотреть, проконтролировать заправку топливом, загрузку багажа и выпустить» — рассказал Владимир.

В прошлом году, 16 августа, его внимательность к мелочам предотвратила взлёт самолёта с неисправностью. В тот день смена пермского аэропорта подготовила очередной рейс к вылету.

«Всё было в порядке и по графику. Борт уже начали буксировать, до взлёта оставались считанные минуты. И тут из колёсной пары переднего шасси пошёл дым, выпали фрагменты деталей. Если бы Владимир в этот момент отвлёкся, самолёт мог отправиться на взлёт с серьёзным повреждением», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Владимир Бакуменко сразу увидел неполадку и сообщил о ней, после чего воздушное судно вернули на стоянку, а пассажиры оказались в безопасности.

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