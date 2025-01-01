Президент наградил проректора Пермского университета Ольгу Мещерякову Она получила медаль за подготовку Всемирного фестиваля молодёжи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Как сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), президент РФ Владимир Путин наградил проректора по молодёжной политике и внеучебной работе вуза Ольгу Мещерякову за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи. Это событие состоялось в федеральной территории "Сириус" с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

В университете уточнили, что делегация ПГНИУ на фестивале была самой представительной среди вузов Прикамья. А по итогам ПГНИУ вошёл в число вузов с самыми большими делегациями студентов и сотрудников. Позже по программе «Жить и работать в России» Пермский университет посетили студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

Ольга Мещерякова — кандидат технических наук (по специальности «Геоэкология» в горно-перерабатывающей промышленности), доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии и ведущий научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов Естественнонаучного института.

Область её научных интересов — экологическая геология, карстоведение, гидрогеология. Основная тема исследований: нефтяное загрязнение закарстованных территорий. За годы научной деятельности она опубликовала 140 работ, за последние 5 лет — 40, включая 5 монографий.

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