Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился молодёжный турнир по ледовой скульптуре Работы можно увидеть на эспланаде до середины февраля Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Молодёжный турнир по ледовой скульптуре проходил на городской эспланаде 5-9 января. Он стал первым официальным мероприятием в Перми как Молодёжной столице России.

Состязались пять команд молодых художников: Ice Jam (Иван Тряпицын и Михаил Шредер) из Екатеринбурга, «Тобольский поток» (Николай и Виталий Опря), Ice Clan (Алексей Полушкин и Максим Кадешников) из Пермского края, сборная «Счастливчики» (Роман Корепанов (Республика Адыгея) и Радомир Кадухин (Первоуральск Свердловской обл.). Международный статус турниру придало участие белорусской команды «Светорок» из Минска (Илья Еременко и Анастасия Сипач).

Тема чемпионата — «В движении».

Список победителей опубликовал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Первое место заняла команда «Тобольский поток» из Тюменской области со скульптурой «На волне». Работа вдохновлена сибирскими реками, чьи воды текут через несколько стран, создавая мосты между культурами.

На втором месте команда Ice Jam из Екатеринбурга, скульптура Slamdunk in space, в которой объединяются искусство, спорт и космос, символизирующие стремление к развитию и движению вперёд. Команда также получила специальный приз от баскетбольного клуба «Парма»: ледовая скульптура Slamdunk in space — авторская интерпретация игры в баскетбол, и клуб решил отметить эту работу в честь 30-летнего юбилея «Урал-Грейта».

На третьем месте команда Ice Clan из Пермского края со скульптурой «Алконост». Волшебная птица из византийских и славянских преданий, символизирующая божий промысел и милость.

Скульптуры будут украшать ледовый городок «Большое пермское чаепитие» ориентировочно до середины февраля. В вечернее время будет осуществляться их красочная подсветка.

Напомним: чемпионат по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» проходит в Перми один раз в два года — по нечётным годам. В 2023 году он был посвящён 300-летию Перми, и в нём приняли участие восемь команд.

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