Алёна Бронникова Жильё в 2024 году в Перми подорожало на 16% В среднем по России - на 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость жилья на первичном и вторичном рынках Перми в 2024 году, а также арендная ставка однокомнатных квартир выросли в среднем на 16% по сравнению с 2023 годом. Такие данные по итогам года приводят эксперты «Циан.Аналитики».

Согласно представленной информации, средняя цена за 1 кв. м в новостройках составила 148 тыс. руб. (+19% к 2023 году), в квартирах на рынке «вторички» — 110 тыс. руб. (+8%). Сильнее всего выросла арендная ставка на «однушки» — на 20%, до 27 тыс. руб.

В среднем среди 35 городов с населением более 500 тыс. человек показатели год к году выросли на 10, 7 и 19% соответственно, в целом — на 13%. Наименее заметный рост в новостройках городов был зафиксирован в Томске (+31%) и Самаре (+27%), где год назад отмечались одни из самых низких цен. Снижение зафиксировано в шести городах, наиболее заметное в Краснодаре и Оренбурге (-4%).

Общим трендом на вторичном рынке стала ценовая стагнация, и различия в динамике цен оказались небольшими. Наибольший рост в Барнауле и Нижнем Новгороде (+13%), снижение — в Новокузнецке (-0,4%), Владивостоке и Кемерово (-1%).

Фото предоставлено сервисом "Циан.Аналитика"

Аренда «однушек» значительнее всего подорожала в Рязани (+41%), до 24,6 тыс. руб. в декабре. Менее всего рост был заметен в Омске (до 24,4 тыс. руб.) и Севастополе (до 25,9 тыс. руб.) — на 7%.

«Рост ставок в этом году был обусловлен, помимо сезонности, ещё и происходящим на рынке купли-продажи. Рост ключевой ставки, ужесточение условий ипотечных программ привели на рынок "несостоявшихся покупателей" ровно в сезонный пик спроса. Но уже в октябре сезонное снижение спроса, рост предложения, формирование разрыва между ростом ставок и индексацией зарплат привели к коррекции», — отмечают эксперты.

Специалисты портала «Мир квартир» также проанализировали годовую динамику цен на квартиры в новостройках площадью до 32 кв. м в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. Средняя площадь предложения увеличилась всего на 0,2 кв. м. При этом стоимость 1 кв. м в квартирах площадью до 32 кв. м выросла почти во всех городах, за исключением четырёх.

В Перми «квадрат» в малогабаритках подорожал на 22,5%, почти до 152 тыс. руб., общая стоимость в среднем выросла на 27%, до 4,1 млн руб. Наибольший рост отмечен в Новокузнецке (+64%) — до 145,1 тыс./кв. м, Омске (+63,4%) — до 171,2 тыс. руб./кв. м, Грозном (+62,8%) — до 77,4 тыс. руб./кв. м и Астрахани (+50,8%) — до 181,5 тыс. руб./кв. м. Падение — в Махачкале (—5,7%) — до 74,1 тыс. руб., Ярославле (—5,1%) — 119,4 тыс. руб., Белгороде (—1%) — до 134,3 тыс. руб. и Симферополе (—0,3%) — до 175,6 тыс. руб.

В целом за год рост предложения в среднем по стране составил 26%. Эксперты отмечают, что такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего в условиях отсутствия дешёвой ипотеки.

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