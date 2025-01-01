Объём средств на счетах пермяков достиг исторического максимума Он составил более 600 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 10 месяцев 2024 года объём средств на счетах у жителей Пермского края вырос на 85,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 52%. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

В банке отметили, что по состоянию на 1 ноября 2024 года общий объём вкладов и средств на счетах жителей региона возрос на 26% и достиг рекордной отметки в 602 млрд руб.

Это данные без учёта средств на эскроу-счетах, которые используются для покупки недвижимости».

Как уточняет ТК ВЕТТА, в начале ноября прошлого года ставки по депозитам в банках Прикамья достигли 24%. Рост случился после повышения ключевой ставки до 21% годовых 25 октября 2024 года, что также стало историческим максимумом, превысившим кризисный уровень 2022 года в 20%.

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