На торги в Перми выставлены пять участков под ИЖС Аукционы состоятся 16 и 30 января Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По данным городского департамента земельных отношений администрации Перми, в январе на аукцион выставлено пять участков для индивидуального жилищного строительства. Эти земли можно приобрести в частную собственность. Общая площадь всех лотов, представленных на торгах, достигает 4,4 тыс. кв. м.

Участки под строительство частных домов находятся в Свердловском, Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми. Их размеры варьируются от 614 до 1209 кв. м.

Аукционы по продаже земельных участков запланированы на 16 и 30 января.

Подробная информация о торгах доступна в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специализированном портале для публикации данных о торгах. Продажа участков будет осуществляться через электронную площадку АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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