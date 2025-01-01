С 2025 года компании, вовлекающие вторсырьё в производство, получат скидки Им будет уменьшен экологический сбор Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Правительство России приняло постановление, в соответствии с которым с 1 января 2025 года предприятия, применяющие вторичное сырьё для изготовления товаров или упаковки, смогут получить льготу при оплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент. Об этом напомнили в минЖКХ Пермского края.

Данный коэффициент обеспечит пропорциональность: чем выше доля вторсырья в продукции или упаковке, тем меньше будет размер экологического сбора. Это создаст для бизнеса экономическую мотивацию к увеличению использования переработанных материалов, что в конечном итоге сократит объёмы отходов, направляемых на полигоны.

Кроме того, документом установлены критерии, при соблюдении которых компании могут претендовать на компенсацию при уплате сбора. В 2025 году льгота будет доступна предприятиям, использующим не менее 55% вторсырья в общей массе упаковки, а с 2026 года этот показатель увеличится до 75%.

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