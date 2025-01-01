Елена Синица Врачи Перми начнут консультировать пациентов по видеосвязи Сейчас консультации по видеосвязи проводятся только между медиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с этого года начнут применять телемедицинские консультации формата «пациент-врач». Сейчас консультации по видеосвязи проводятся только между врачами, за 2024 год их состоялось 55 тысяч. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Такие консультации между врачами востребованы у медиков удалённых районов. Например, между сельским фельдшером и узким специалистом центральной больницы. С 2025 года телемедицинские консультации будут доступны напрямую пациентам. Они будут использоваться для динамического наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Уточняется, что первичный приём останется в очном формате.

Использовать в работе дистанционные технологии будут участковые врачи и узкие специалисты. Сейчас региональный минздрав проводит активный анализ представленных на рынке решений программного обеспечения для таких консультаций. Между специалистами регионального ведомства и коллегами в других регионах ведётся сотрудничество и обмен опытом.

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