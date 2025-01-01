Зарина Ситдикова
Пермский край попал в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата
По итогам 2024 года регион занял девятое место
По итогам 2024 года Пермский край впервые вошёл в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заняв в нём девятую строчку. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как пояснили в пресс-службе главы Прикамья, лучшему результату за всю историю рейтинга Пермскому краю способствовала активная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта, Стандарта 3.0 и федеральных методических инвестиционных рекомендаций к муниципальным образованиям.
В Прикамье на завершающей стадии разработки находится единый портал по подключению к инженерным сетям, который позволит сократить сроки согласования проектной документации и оперативно обеспечить объекты коммунальными ресурсами.
Кроме того, благодаря соглашениям с ресурсоснабжающими организациями оптимизированы сроки и процедуры согласования инвестпроектов.
В Пермском крае также пополняется инвестиционная карта региона, которая содержит все необходимые для инвестора сведения: инвестиционные площадки, подробную информацию об инфраструктуре и мерах поддержки. В неё внесены уже 480 инвестплощадок.
Помимо этого, региональные власти наладили взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае и представителями федеральных органов контроля по вопросу административного давления на бизнес федеральных органов контроля (МЧС, МЧС, Роструд, Ростех, Роспотреб, Россельхоз, Росприроднадзор). В Пермском крае разработаны совместные шаги по снижению административного давления. В частности, подготовлены лучшие практики создания клиентоориентированных сайтов среди органов контроля.
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