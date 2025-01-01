Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской опере прокомментировали жалобы сотрудников на невыплату премии По словам представителей театра, новогодняя премия никогда не была ежегодной Поделиться Твитнуть

Традиционный новогодний балет «Щелкунчик»

Антон Завьялов

Информация о том, что сотрудники Пермского театра оперы и балета не получили традиционную премию по итогам года, начала распространяться 5 января. В редакцию «Нового компаньона» поступило открытое письмо, подписанное «Коллектив Пермского театра оперы и балета».

В письме говорится о том, что сотрудники театра «остались без традиционных новогодних премий, которые ранее выплачивались ежегодно и являлись важной частью поощрения за наш труд». В то же время, по информации авторов письма, в других театрах города, таких как Театр юного зрителя и Пермский театр кукол, сотрудникам были выплачены премии в размере 50 тыс. руб.

По просьбе «Нового компаньона» руководство театра через пресс-службу прокомментировало жалобу. В комментарии говорится:

«В 2024 году театр большое внимание уделял развитию коллективов и служб театра, привлекал новых артистов и сотрудников театральных цехов. Поэтому приоритет был отдан не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года».

Кроме того, по словам представителей театра, для детального рассмотрения вопроса стоило бы знать, сотрудники какого именно подразделения недовольны отсутствием премий, поскольку работа разных подразделений оплачивается по-разному, с учётом специфики их работы; однако в администрацию театра, равно как в кадровый отдел или профсоюз, никто по этому поводу не обращался, а под открытым письмом нет подписей конкретных людей.

Как сообщают представители театра, в трудовых договорах с сотрудниками нет обязательства ежегодного премирования. Решение о премировании принимается руководством театра с учётом разных факторов — результатов деятельности, наличия ресурсов для выплаты премий. Это лишь одна из возможных мер поощрения наряду с обеспечением конкурентной зарплаты, предоставлением жилья иногородним сотрудникам и целым рядом других мер поддержки.

В беседе с «Новым компаньоном» несколько многолетних сотрудников Пермской оперы на условиях анонимности сообщили, что премия действительно не была ежегодной и выплачивалась в тех случаях, когда был соответствующий финансовый резерв.

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